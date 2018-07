Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroLa Francia e la Croazia. Due zarine sul trono di Russia che hanno spodestato tutti i sovrani più accreditati nel Mondiale dei record: 297 milioni di telespettatori sommando tutte le partite trasmesse, 49 in più rispetto all'edizione precedente con l'Italia in campo. Così come due zarine hanno conquistato i telespettatori di Balalaika, il contenitore di Canale 5 che doveva essere il grande successo di Ilary Blasi e Belen Rodriguez e che invece è finito per consacrare due volti nuovi per il grande pubblico, quello da oltre il 20% di share. Giorgia Rossi (a sinistra) ed Elena Tambini (qui sotto). Due giornaliste molto preparate che hanno fatto colpo sul calciofilo sul divano. Sia per la loro bellezza sia per la disinvoltura e la competenza nell'affrontare i temi del pre e dopo partita. Giorgia Rossi ha superato l'esame da conduttrice unica e ora per Mediaset rappresenta una risorsa. Soprattutto in vista delle partite di Serie A che il Biscione è riuscito a portare su Premium dopo l'accordo con Perform. La Tambini è un ex arbitro che spiega il Var in maniera impeccabile, facendo oscurare ancora di più il faccione di Graziano Cesari.