Marco CastoroIl grande successo dei Mondiali di calcio (e anche dei programmi inerenti come Tiki Taka Russia e Balalaika) con ascolti boom di Canale 5 e Italia 1 (nonché entrate super nella pubblicità), hanno fatto il miracolo della risurrezione di Mediaset Premium.Quando sembrava che gli abbonati della pay del Biscione, dopo diversi anni di gol a grappoli, dovessero appendere la tessera e lo scarpino al chiodo - con i diritti della Champions scaduti e la Serie A ancora lontana, essendo stata acquistata da Sky e Perform - ecco che dal cilindro magico dei vertici dell'azienda di Cologno è uscito il coniglietto magico. Grazie all'accordo con Perform, infatti, dal primo agosto gli abbonati di Premium potranno accedere agli eventi sportivi della piattaforma Dazn, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand, al prezzo di 19,90 al mese. Potranno vedere in diretta tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno del campionato di Serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite. Inoltre fanno parte dell'accordo anche tutti i match della Serie B in esclusiva assoluta. «Gli abbonati Premium Calcio comunicano da Mediaset - potranno accedere a Dazn senza dover sottoscrivere altri abbonamenti. Il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali comprese le smart tv. Grazie a questo accordo con il Gruppo Perform, Premium garantisce ai propri abbonati un'offerta sportiva di valore che continua inoltre a comprendere i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.riproduzione riservata ®