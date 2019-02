Marco Castoro

Il direttore Carlo Freccero senza mezze misure afferma che da quando si è insediato a Raidue si respira un'altra aria. Si lavora con passione. La rete è diventata un laboratorio di idee. Ebbene è in quest'ottica che prende il via Tg2 Post, il nuovo approfondimento serale del telegiornale della seconda rete diretto da Gennaro Sangiuliano, altro direttore a cui non manca la voglia matta di fare breccia sul pubblico a casa, mettendo la «notizia al centro del tornio».

Con Post si torna agli albori del Tg2, quando il telegiornale della sera si chiamava Studio Aperto perché nella seconda parte ospitava gli approfondimenti. E sarà così anche dal lunedì al venerdì, dalle 21 alla 21.20 per raccontare l'Italia e il mondo che cambia. Già cambia, perché l'Europa, l'Italia, la Francia di Macron stanno cambiando sottolinea Sangiuliano e Tg2 Post farà capire al pubblico a casa come stanno cambiando e perché.

In conduzione ci sarà Francesca Romana Elisei (nella foto con Sangiuliano). Ma non sarà sola. Tutti i giornalisti del Tg2, a cominciare dal direttore Sangiuliano con la sua opinione, saranno pronti a cavalcare la tigre dell'informazione. La prima ospite sarà Giorgia Meloni. Ci sarà anche un'intervista a Antonio Tajani e un direttore di un quotidiano collegato. Ma non sarà il classico talk, hanno ribadito Freccero e Sangiuliano, i due che hanno avuto a cuore questo progetto fin da quando si sono incontrati. Perché l'ospite non si esprimerà soltanto sul dibattito politico, bensì sul fatto del giorno, che potrà riguardare la politica o la cronaca, la cultura o il lavoro e la famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA