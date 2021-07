Marco Castoro

Il barometro di Mediaset segna tempo bello per la raccolta pubblicitaria (più 31,5% nei primi sei mesi del 2021 con un +140 milioni di utili e ritorno ai ricavi del 2019 prima della pandemia), per Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Ezio Greggio, Piero Chiambretti, Pierluigi Pardo che hanno rinnovato il loro contratto in esclusiva. Cielo sereno anche per Anna Tatangelo e Silvia Toffanin che si prendono la domenica pomeriggio, e con Scene da un matrimonio e Verissimo che raddoppia il suo spazio e va in onda nel weekend.

Un posto al sole per Pio e Amedeo (attesi al bis), Veronica Gentili (che approda su Italia 1 con Buoni e Cattivi), Enrico Papi che condurrà in prima serata la domenica Scherzi a parte, Michelle Hunziker con All Together Now, Alfonso Signorini e il suo Gf Vip che allungherà le serate e per Ilary Blasi alla guida di Star in the Star. Cielo nuvoloso invece per Barbara d'Urso che perde la domenica pomeriggio e la prima serata ma conserva l'appuntamento pomeridiano con Pomeriggio Cinque. «Barbara è una grande professionista ha tenuto a sottolineare Piersilvio Berlusconi - durante il lockdown ha svolto un lavoro grandissimo. È una risorsa di Mediaset. Come ci sarà un nuovo progetto tornerà in prime time. Alla domenica abbiamo deciso di cambiare perché l'infotainment a 360 gradi con politica, cronaca e altro ormai appartiene al passato». Il barometro segna maltempo per Alessia Marcuzzi che lascia l'azienda e per Elisa Isoardi. Sulla conduttrice delle Iene il numero uno di Mediaset si è espresso così: l'azienda non fa più contratti di rete. Alessia al momento non ha un progetto suo, non ci siamo trovati d'accordo sul lato economico su una proposta che le avevamo fatto, ma non è escluso che quando avrà un progetto suo possa rientrare alla grande. Su Elisa Isoardi Piersilvio ha sottolineato come al momento non ci siano progetti specifici per lei. «Di volti ne abbiamo già tanti a Mediaset». Per quanto riguarda le prime serate Canale 5 punterà sull'intrattenimento, la fiction che strizzi l'occhiolino alle famiglie e sui reality.

In primavera qualche nuovo format come La Domenica del Villaggio con Gerry Scotti, un nuovo programma firmato Fascino (ma non condotto dalla De Filippi) e i reality La Talpa e L'Isola dei Famosi. Su Italia 1 ci saranno Ritorno a scuola con i vip alle prese con gli studenti e il talent per ragazzi Talentissimo Me.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA