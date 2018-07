Marco Castoro I Mondiali di calcio hanno dato un'improvvisa accelerazione alla

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroI Mondiali di calcio hanno dato un'improvvisa accelerazione alla stagione televisiva che lentamente si avvia al torpore della fase estiva, caratterizzata come da tradizione dalle repliche. Del resto se i telespettatori continuano a guardare la Signora in Giallo e Techetechetè ci sarà pure un motivo. Le partite sono andate fortissimo, con share superiore al 40% perfino al pomeriggio e hanno sbaragliato il campo.Anche Don Matteo e le altre fiction (tutte repliche) sono state travolte. Per quanto riguarda i conduttori il Mondiale l'hanno vinto Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi. La stagione è stata ricca di soddisfazioni anche per La7 che è cresciuta negli ascolti grazie a Lilli Gruber, Floris, Giletti e Formigli. Domenica In il flop più clamoroso.