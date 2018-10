Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroI Medici, Lorenzo il Magnifico e poi il Rinascimento. Il filone storico fiorentino ha conquistato non solo la Rai ma tutto il mondo. Si sta diffondendo a macchia d'olio, in un mercato in cui non è facile entrare e farsi apprezzare. La prima stagione della fiction è stata venduta in oltre 100 Paesi. E ora dal 23 ottobre su Raiuno va in onda la prima di quattro serate con protagonista Lorenzo il Magnifico, Giuliano e Lucrezia De Medici, Lucrezia Donati. Prime due puntate in anteprima su RaiPlay il 16 ottobre. E poi ci penserà Netflix a occuparsi della distribuzione nei paesi anglosassoni (Gran Bretagna, Usa, Canada, India, Australia). Una grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction (costata 25 milioni di euro, di cui un terzo del budget pagato dalla Rai).«Per prendersi in carico un'operazione come questa ha spiegato Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide - ci vuole anche una dose di sogno e di desiderio di andare oltre. Noi attraverso il successo che ha avuto Medici 1, abbiamo con la Rai fatto un accordo per fare una collezione di miniserie che copriranno il Rinascimento che sarà seguito lungo tutti i suoi momenti principali». Visti gli attori scelti si tratta di una rivisitazione adatta al pubblico televisivo che ama vedere gli attori belli nei panni dei personaggi. Per Lorenzo e Giuliano sono stati scelti due sex symbol come Daniel Sharman e Bradley James (nella foto, da sinistra), assediati dalle ragazzine durante la prima mondiale di Firenze. Ma nulla da ridire su Sarah Parish, Alessandra Mastronardi e su due big come Sean Bean nei panni di Jacopo Pazzi e Raoul Bova (Papa Sisto IV).riproduzione riservata ®