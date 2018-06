Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroGerardo Greco ha firmato. Pertanto dopo Roberto Giacobbo, vicedirettore di Rai2 e conduttore di Voyager, anche l'attuale responsabile del Gr e di Radio 1 lascia Saxa Rubra e sbarca a Mediaset. Nella prossima stagione sarà uno dei volti più importanti di Retequattro. Per lui c'è la direzione del Tg4 e una conduzione di un talk di attualità in prima serata. La rete punterà tutto sull'informazione e l'approfondimento. Sull'onda dei successi ottenuti da La7 che è andata fortissima con tutti i suoi talk serali, da Lilli Gruber a Giovanni Floris, da Massimo Giletti a Corrado Formigli.Il palinsesto di Retequattro avrà tutte serate dedicate all'attualità: dal lunedì al venerdì il nuovo programma con Roberto Giacobbo, poi Miracoli, il talk di Gerardo Greco, quello di Nicola Porro e a chiudere la sequenza Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi. Poco spazio invece per Paolo Del Debbio e Mario Giordano, considerati troppo populisti. Nella fascia access ci sarà la striscia quotidiana di Barbara Palombelli, a cui spetta il compito di togliere ascolti a Lilli Gruber. Sarà un duello molto appassionante per gli spettatori, come quello della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara d'Urso.Per quanto riguarda la Rai si cova sotto la cenere per le nuove nomine. Mario Orfeo (foto) non sarà più il direttore generale, ma non lascerà la Rai. Il suo contratto base è da caporedattore a tempo indeterminato. Quindi potrebbe avere un ruolo da presidente o a RaiPubblicità o RaiCom. Lo stesso discorso vale per Monica Maggioni. Chi invece potrebbe tornare a Viale Mazzini è Massimo Giletti che non ha ancora firmato il rinnovo con Urbano Cairo.