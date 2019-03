Marco Castoro

Film-tv e telefilm, serie e miniserie, sit-com e soap-opera: tutto quello che è fiction sta attraversando un vero e proprio boom nel mercato audiovisivo italiano. Con un valore di produzione tra i 360 e i 380 milioni di euro. Seguono gli altri generi tv e Internet (310-340 milioni). In pratica, il valore dell'intera filiera della produzione audiovisiva italiana ha raggiunto il miliardo di euro l'anno. Le buone notizie provengono dal 1° Rapporto illustrato dall'Associazione Produttori Audiovisivi (non più Apt ma Apa) che l'ha realizzato con il sostegno di Mibac e Istituto Luce Cinecittà. «Il fenomeno più interessante ha spiegato Giancarlo Leone (foto), presidente di Apa - è il netto incremento della presenza internazionale nei progetti dei produttori italiani, l'arrivo di capitali esteri per la crescita delle imprese audiovisive e il successo delle nostre produzioni all'estero, su tutte le piattaforme». Tax credit, Over The Top, Netflix e Amazon sono le tendenze positive che favoriscono il mercato italiano. Questo porta anche a una riorganizzazione dei broadcaster. «Le coproduzione estere sono fondamentali ha sottolineato Alessandro Salem, dg contenuti di Mediaset nostro obiettivo è associarsi con broadcaster europei per entrare nei mercati». Secondo l'ad Rai la vera sfida è intercettare gli spettatori più giovani: «Le abitudini cambiano ha spiegato Fabrizio Salini - e il pubblico si allontana. Dobbiamo recuperarlo mediante l'utilizzo di altri device e offerte. Alla Rai abbiamo creato più direzioni proprio per lavorare sui contenuti».

