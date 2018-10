Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroFacciamo che io ero brava, ora invece ho qualche problema. In pratica anche una mattatrice come Virginia Raffaele può avere a che fare con un flop. E anche abbastanza pesante. Un macigno tra capo e collo, per lei e per Nove, dove va in onda Come quando fuori piove che nella puntata di martedì in prima serata ha catturato l'attenzione di 185.000 spettatori (0,7% di share). In pratica, qualche persona in più dei parenti di Virginia e qualcuna in meno dei personaggi che l'hanno resa famosa nelle tante apparizioni tv, da Stasera a casa Mika a Sanremo e ad Amici, tanto per ricordarne alcune. Ma evidentemente la serie tv non fa breccia come gli show. I suoi personaggi noti - invece - piacciono al pubblico a casa e a teatro, che la Raffaele riesce sempre a riempire. La Sandra Milo del Festival 2017, Sabrina Ferilli, Carla Fracci e Donatella Versace dell'anno prima. Per non parlare del top Belen Rodriguez. Il video dell'imitazione di Carla Fracci ha raggiunto in pochi giorni più di un milione di visualizzazioni su YouTube, mentre l'imitazione della Versace ha ottenuto il picco d'ascolto con 14 milioni di telespettatori. E la Ornella Vanoni di Amici? Indimenticabile. Come Maria Elena Boschi e Roberta Bruzzone, talmente perfette da creare qualche protesta da parte delle dirette interessate. A cominciare da Belen, per continuare con la criminologa Bruzzone, con la figlia di Sandra Milo e con Anna Oxa che in una conferenza stampa di Amici ebbe da criticare l'imitazione di Jessica Rabbit, per il messaggio non positivo che si trasmette al pubblico.