Marco Castoro

È stato un testa a testa, come è giusto che sia il sabato sera. Le due signore della tv si sono affrontate a viso aperto in una battaglia senza esclusioni di colpi (televisivi, ovviamente) per conquistare quella fetta di pubblico in più. Da Ricky Martin a Osvaldo: ce n'è per tutti i gusti. Alla fine l'ha spuntata al fotofinish, come si direbbe nel gergo sportivo, Maria De Filippi per una mezza incollatura sull'altro cavallo di razza, Milly Carlucci. Su Canale 5 ottimo esordio per l'edizione numero 18 del serale di Amici che ottiene il 22,2% di share, frutto di una media di 4,1 milioni di telespettatori. Su Rai1 la prima puntata di Ballando con le Stelle 14 risponde con la media di 3,7 milioni e il 22%.

Un altro successo, dunque, per la De Filippi, più roca del solito e anche un po' osé, visto che ha mostrato il piedino nudo durante l'intervista a Ricky Martin e Vittorio Grigolo, i due leader delle rispettive squadre formate dai giovani talenti in lizza per la vittoria finale. Amici 18 ha fatto registrare un boom anche sul web: un milione 800 mila interazioni su Facebook, Twitter e Instagram. Tra i due programmi intensa anche la battaglia sui contatti e la permanenza davanti al video: Amici 12 milioni di contatti con una permanenza del 34%; Ballando oltre 10 milioni di contatti e una permanenza del 37%.

Nella scorsa stagione all'esordio Milly Carlucci fece registrare un ascolto medio di 4,2 milioni e il 20,4% di share. Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 sfiorò la media di 4 milioni con il 20,7%.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA