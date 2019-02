Marco Castoro e Rita Vecchio SANREMO - Il 69° Festival di Sanremo rappresenta

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco Castoro e Rita VecchioSANREMO - Il 69° Festival di Sanremo rappresenta uno spartiacque di frontiera. In pratica si chiude un'era e se ne apre un'altra. Le canzoni e gli artisti più giovani hanno cominciato a entrare in partita. Il podio ha una media di centicinque anni.Gli ascolti over calano in maniera fisiologica, visto anche il diffondersi delle nuove piattaforme. Streaming e social vanno a conquistare terreno. In quest'ottica si guarda al prossimo anno, edizione n. 70, con il nodo da sciogliere su Baglioni. Sarà ancora lui il conduttore? Probabilmente no, perché questo Festival e il suo direttore artistico sono stato messi a dura prova dalle beghe politiche e da qualche errore nella formula e nei contenuti. Dalla giuria d'onore a Loredana Berté: ecco i promossi e i bocciati.