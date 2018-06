Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroE alla fine Claudio Baglioni si è talmente compiaciuto degli applausi per il suo Sanremo che ha deciso di concedere il bis. E senza guadagnare un euro in più. Almeno stando a quanto fanno sapere i vertici Rai. Ripetersi è sempre più difficile, ma l'impresa è a portata di mano del direttore artistico. «Da febbraio a oggi c'è stato un vero e proprio corteggiamento confessa il dg Rai, Mario Orfeo - e non poteva essere altrimenti considerato il successo di critica, di pubblico e i record ottenuti nella sua prima volta da direttore del Festival». La media ascolti è stata del 52,16% di share e di 10 milioni 869 mila spettatori per ciascuna delle cinque serate.Ora comincia a mettersi in moto la macchina organizzativa e il compito più ingrato per il direttore artistico Baglioni è proprio quello di selezionare le canzoni. Con gli artisti e le case discografiche che troppo spesso non si mettono d'accordo sul brano da eseguire. L'anno scorso ha tenuto banco il caso di Loredana Bertè che non ha voluto la canzone che in seconda battuta le è stata proposta ed è stata esclusa. Anche il brano di Francesco Guccini non è stato ammesso, nell'unica volta che il cantautore aveva deciso di avvicinarsi al Festival. Inutile sottolineare tutte le polemiche sulle accuse di plagio della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, che poi ha vinto. Il brano da cui hanno preso spunto si chiama Silenzio. A cantarla la giovane Ambra Calvani, mentre Andrea Febo, l'autore, ci riproverà a portare per il prossimo Sanremo un testo all'esame di Baglioni. Beh, se non altro meriterebbe un risarcimento.