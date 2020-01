Marco Castoro

Doppietta record per Maria De Filippi che si conferma anche in questo inizio di 2020 la numero 1 della tv. L'esordio di C'è Posta per te - giunto alla ventesima stagione - segna un nuovo primato: miglior debutto dal 2002 a oggi. Il programma conquista la prima e la seconda serata e ottiene il miglior risultato delle 24 ore con uno share del 30,2% - complice il super ospite Johnny Depp (foto) - pari a 5 milioni 930 mila spettatori, risultando il format di intrattenimento più visto di questa stagione, con l'ottimo dato del 41% di permanenza sul canale durante la messa in onda. Non solo, anche sui social la De Filippi va fortissimo.

L'hashtag #cepostaperte si aggiudica il primo posto dei Trending Topics Italia e il secondo posto dei tt mondo. C'è posta per te è andato in onda dalle 21:24 alle 0:44. È rimasto sempre in testa rispetto a un avversario di tutto rispetto, come Alberto Angela su Rai1 che in prima serata dalle 21.35 alle 23.51 con la seconda puntata di Meraviglie La Penisola dei Tesori ha ottenuto un ascolto di 3,8 milioni di media spettatori, pari al 17,6% di share. Tornando alla De Filippi che al sabato sera non ha proprio rivali, come è stato ribadito dal precedente successo di Tu sì que Vales va detto che il 30,2% di share ottenuto all'esordio di questa nuova stagione fa ben sperare affinché si possa - nell'arco del Ventennale (prima puntata 12-1-2000) - battere il record assoluto, centrato nelle finali di 36,2% con 8 milioni e 100 mila spettatori.

Al pomeriggio va fortissimo anche Amici, che segna un risultato eccellente con il 18,4% di share pari a 2 milioni 857 mila spettatori, segnando un record sul target 15-24 anni (share 27,9%).

