Con un Fiorello così in grande spolvero anche una conferenza stampa può diventare uno show. Con l'Ad Rai, Fabrizio Salini, a fianco dello showman in versione spalla, a via Asiago si è assistito a un campionario di battute che hanno divertito la platea. «Pensate che bello con soli 90 euro di canone ha esordito Fiorello - potrete vedere RaiPlay e in omaggio Rai1, Rai2, Rai3, RaiStoria e perfino Rai YoYo». Ma le battute più frizzanti sono arrivate per il direttore di Rai1 Teresa De Santis e il presidente Rai Marcello Foa. «Dov'è la De Santis? Non c'è? Ah già dimenticavo è con Foa a Perugia sulla Lambretta a fare i caroselli del dopo elezioni. Pensate che la statua di San Francesco ha lacrimato mojito».

Nemmeno Salini è stato risparmiato dalle frecciatine del Rosario nazionale: «Io lo chiamo Ad, perché è l'inizio di Addio. E dopo l'Umbria e questo mio programma non ne usciamo vivi».

Ma battute a parte Salini ha confermato che l'esperimento di Fiorello su RaiPlay segna un punto di discontinuità della Rai e diventa un passaggio fondamentale per l'azienda. Ma che cosa farà Fiorello dal 4 novembre? Sarà l'artefice della nuova veste della piattaforma digitale di Viale Mazzini con lo show VivaRaiPlay, la cui anteprima va in onda dal 4 all'8 novembre alle 20:30 su Raiuno (e RaiPlay). Poi dal 13 novembre lo show proseguirà solo su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì sempre alle 20:30 (nel weekend Radio2 proporrà il meglio di VivaRaiPlay alle 11 del mattino). Fiorello fa da testimone all'ampliamento della piattaforma Rai che diventerà un canale Over The Top.

29 Ottobre 2019

