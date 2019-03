Marco Castoro

Che il calcio sia ormai diventato un fenomeno televisivo è risaputo. Basta vedere gli spalti vuoti negli stadi e i dati degli ascolti tv. Tuttavia che Sky sia la piattaforma del grande evento sportivo, in esclusiva, lo conferma lo share delle partite dell'Italia. Gli azzurri si possono vedere solo su Rai1. Sky trasmette la stragrande maggioranza delle partite della Serie A e ha l'esclusiva di Champions League, Europa League e Premier. Oltre a F1, Moto Gp, i tornei di tennis più prestigiosi, il golf e altro. Ma vedere che tra gli abbonati Sky lo share delle partite della Nazionale è spesso superiore a quello di chi guarda il digitale terrestre non è cosa da poco. In questi ultimi giorni gli azzurri di Roberto Mancini hanno giocato due partite. Vinte entrambe. Non solo in campo ma anche per quanto riguarda gli ascolti. Oltre 7 milioni e 300 mila spettatori per ciascuna delle due gare. Contro la Finlandia share al 32,1%, con il Liechtenstein 28%. Sul bouquet Sky, ovviamente, gli spettatori non potevano essere così numerosi perché gli abbonati non arrivano a tanto, ma lo share è alquanto significativo: 37,4% nella prima partita e 36,5% nella seconda. Siamo a 5-6 punti in più. Oltre un abbonato su 3 ha visto la partita su Rai1, quindi non su un canale Sky. Ma lo sport in esclusiva è una priorità per l'abbonato. Non è stato così per altri programmi, tipo l'Isola dei Famosi che è calata rispetto al dato sulle generaliste, mentre la serata finale del Festival di Sanremo e l'episodio inedito del Commissario Montalbano sono cresciuti di appena una manciata di punti.

