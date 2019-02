Marco Castoro

Carlo Freccero vorrebbe Michele Santoro a Rai2, ma la politica non sembra felice dell'evento. Il direttore della seconda rete pubblica non è soddisfatto degli ascolti dei programmi che hanno preso l'eredità di Nemo. Sia Popolo Sovrano con Alessandro Sortino sia la prima serata di Enrico Lucci dedicata al ricordo di Gianfranco Funari non sono arrivati neanche al 3% di share. E visto che bisogna correre ai ripari Freccero ha incontrato Santoro, ma finora non c'è nulla di concreto. L'arrivo dell'ex teletribuno non sembra ben visto da diversi esponenti della politica. A quanto pare alcuni parlamentari della Lega hanno già presentato un'interrogazione in commissione di Vigilanza per sapere se l'indiscrezione corrisponda al vero e sui relativi costi aggiuntivi previsti con il cambio della guardia a Popolo Sovrano. Se dovesse arrivare Santoro, infatti, i costi di 150 mila euro a puntata del programma di Sortino potrebbero lievitare almeno fino a 200 mila. Da notare che l'altro talk di Rai2, Povera Patria, non arriva a 50 mila euro a puntata (tra l'altro il 3% di share l'ha superato nonostante il traino deludente, cambiato in corsa per non fare la guerra a Sanremo Young con Antonella Clerici). Comunque, l'arrivo di Santoro potrebbe scombinare i piani, perché Sortino difficilmente accetterebbe di essere commissariato. Tra l'altro non esiste neanche la possibilità di rimettere insieme i cocci e dare vita di nuovo a Nemo, perché tra Sortino e Lucci il clima è abbastanza teso. Per Freccero, dunque, un'altra gatta da pelare, con in più i fucili puntati della Vigilanza.

