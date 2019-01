Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroC'è Grillo ma c'è anche un putiferio sulla messa in onda dello speciale sul comico genovese. Ovviamente il contenzioso è sul fatto di dare spazio al guru del M5S e sugli oltre 30 mila euro che la Rai ha sborsato per i diritti di alcune scene non presenti nelle teche di Viale Mazzini. «Il programma su Grillo, così come quello su Celentano e su Benigni spiega il direttore di Rai2, Carlo Freccero - l'ho pensato perché non ho programmi pronti da trasmettere. L'ho messo di lunedì per controprogrammare Celentano su Canale 5. Sono filmati che hanno già visto tutti, anche su YouTube. C'è Grillo continua Freccero - è costato davvero poco, perché i diritti dei suoi programmi Rai sono della Rai. L'analogo speciale su Benigni costerà di più, perché lui ha acquistato tutti i diritti dei suoi show in Rai».Grillo manca dalla Rai dal 1993. Gli oltre 30 mila euro andranno alla Marangoni spettacoli, manager degli show del comico. C'è Grillo non mostra comizi ma sketch dell'attore. Ciò nonostante Maurizio Gasparri (FI) ha presentato un'interrogazione in commissione Vigilanza sui costi del programma. «Non vedo l'ora di vedere finalmente Grillo in Rai ha detto Alessandro Di Battista - dopo che la censura l'ha fatto cacciare. Oggi dei nuovi censori tentano di rimettere il bavaglio allo stesso Grillo di allora». Il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, intervenendo a Un giorno da Pecora ha sottolineato: «Grillo ha subito dei torti dalla Rai, fu censurato, non ce lo dimentichiamo, quando fece la battuta sui socialisti. Credo che gli debba essere restituito quello che gli è stato ingiustamente tolto».