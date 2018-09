Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroBarbara D'Urso ospite di Bianca Berlinguer? La Rai ferma tutto, almeno per ora. E rimanda l'appuntamento a data da destinarsi. Ad annunciare il cambio di programma ci ha pensato la conduttrice di Cologno (foto) che sui social ha scritto: «Stasera (ieri ndr) sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me. Ma poco fa mi ha telefonato Bianca, dispiaciuta, dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista. Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi ma da te sarei venuta».«Nessun blocco nei confronti di Barbara D'Urso ha replicato in una nota la Rai - semplicemente un rinvio dovuto a una valutazione aziendale dettata da considerazioni editoriali. Tanto che alla signora D'Urso è stato proposto di rinviare l'intervista a una delle prossime puntate». La chiave di lettura sta nel fatto che, visto il precedente di Maria De Filippi ospite da Fabio Fazio con le polemiche sollevate da Milly Carlucci, si è preferito non concedere il bis. In questo avvio di stagione la D'Urso è in prima linea nelle sfide contro Raiuno. In ballo, oltre ai pomeriggi che vedono La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 fronteggiarsi tutti i giorni, si è aggiunto il testa a testa domenicale con Mara Venier. Secondo quanto scrive sul profilo Instagram la D'Urso, i contatti tra le due conduttrici risalgono ad aprile. Inizialmente la data era il 28 giugno, ma poi a causa degli impegni sul set della Dottoressa Giò si era optato per il 18 settembre.riproduzione riservata ®