Marco Castoro

AViale Mazzini si lavora e si gira a vuoto. I nuovi palinsesti ancora restano avvolti nel mistero. Anche se ormai qualche voce circola, come quella di un ritorno di Pierluigi Diaco alla conduzione della Vita in diretta Estate. Si parla anche di Georgia Luzi. Ma come direbbe Ultimo se la Rai fosse una sua canzone si viaggia in ordini sparsi. Al punto che più di un conduttore ha già annunciato che sarà confermato (tipo Elisa Isoardi), nonostante non ci siano notizie ufficiali. Come non ci sono news sul caso Fabio Fazio (domenica 14,5% di share, peggio di Paperissima).

Il capoazienda Fabrizio Salini è super impegnato. Mille telefonate. Dicono i suoi fedelissimi che ascolta sempre tutti, ma in realtà è molto più sensibile a certi interlocutori piuttosto che ad altri. In primis l'ex dg Luigi Gubitosi. Tuttavia in molti continuano a chiedersi se comandi più Salini oppure il presidente Marcello Foa che risponde direttamente a Matteo Salvini e ai suoi generali. Mario Orfeo ormai è stato spedito a RaiWay, mentre è in atto una mezza rivoluzione per quanto riguarda i corrispondenti. L'ex direttore del Tg1, Andrea Montanari potrebbe finire a Bruxelles se Alberto Romagnoli troverà un posto da vicedirettore di RaiNews. Stefano Ziantoni lascia Parigi per l'incarico di vice responsabile della struttura di RaiVaticano. Il responsabile Massimo Milone è prossimo alla pensione. Nella capitale francese arriva Nicoletta Manzione. Stanno cercando di tornare in Italia Oliviero Bergamini (attualmente a New York), e da Gerusalemme Piero Marrazzo (nella foto) e Carlo Paris. In Israele potrebbe trasferirsi l'ex vice del Tg1, Raffaele Genah. Giovanna Botteri va a Pechino (ha vinto Trump) e al suo posto potrebbe arrivare dalla Cina Claudio Pagliara.

