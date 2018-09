Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroAncora un colpaccio di Massimo Giletti. Dopo l'intervista di domenica scorsa a Jimmy Bennett - il grande accusatore di Asia Argento, dalla quale pretende un risarcimento milionario per una presunta violenza sessuale subita - il conduttore è riuscito a portare in trasmissione anche Asia Argento che domenica prossima in un'ora e mezza (lo stesso tempo concesso a Bennett) si difenderà dalle accuse subite.«Una volta fissata l'intervista esclusiva con Bennett ho chiamato Asia chiedendole di ascoltarla - spiega Giletti - lei l'ha fatto e ha deciso di intervenire per chiarire alcuni punti raccontati da Bennett». Dunque, Asia Argento dirà la sua verità domenica prossima a Non è l'Arena. Tra un'accusa e un'altra l'opinione pubblica si è divisa sulla questione. E dopo l'intervista a Bennett (che ha lasciato molti sospetti e perplessità) l'attrice è riuscita a recuperare un po' di consensi da parte del pubblico, compreso quello dei social piuttosto severo nei suoi giudizi.«È stato Jimmy che mi è saltato addosso», ha detto Asia alla DailyMailTv. Ribadendo all'opinione pubblica di essere lei la vittima di un rapporto sessuale avvenuto quando lui aveva 17 anni.A questo punto nell'intervista di domenica prossima Asia Argento si gioca il tutto per tutto per convincere Sky a riprenderla nella giuria di X Factor. Tutto sommato, se la vicenda dovesse assumere aspetti diversi, sembrerebbe ingiusto che lei debba pagare per una cosa che non ha commesso. Perché finora tra tutti coloro che hanno subito accuse, Asia è una delle poche ad aver pagato in anticipo (e a caro prezzo) con un esonero lampo dopo le accuse.riproduzione riservata ®