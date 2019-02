Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroAnche il Commissario Montalbano deve vedersela con gli sbarchi dei migranti.Nei nuovi episodi, in onda l'11 e il 18 febbraio, lui e i suoi agenti affrontano ogni notte l'emergenza. Uomini persi in mare, ragazze violentate durante la traversata, il rischio che tra i migranti ci siano nascosti dei terroristi. Chissà se visto che gli episodi del Commissario più famoso d'Italia vengono venduti in mezzo mondo anche gli altri Paesi non capiscano grazie alla fiction l'emergenza che da anni sta vivendo l'Italia.L'attore Luca Zingaretti prova a smorzare le polemiche sul nascere. Nessun riferimento all'attualità. Ai porti chiusi, al ministro Salvini. L'attore si è tenuto lontano dalle trappole, e al contrario di Baglioni, ha glissato sull'argomento migranti: «Io sono un attore, recito delle battute e questo non è certo il contesto per parlare della questione».Che non ci sia imbarazzo tra la nuova Rai filogovernativa e l'episodio di Montalbano dal titolo L'altro capo del filo lo conferma anche il direttore di Raiuno: «Non c'è dell'imbarazzo spiega Teresa De Santis - Montalbano offre molti spunti di riflessione. Le polemiche di questo tipo in questo momento non ci riguardano. La migrazione è un tema molto complesso che coinvolge molti ambiti, qui se ne affronta uno, è un punto di vista che viene raccontato». La De Santis ha spento sul nascere anche ogni malignità sullo spostamento di Fabio Fazio al martedì 12 febbraio per fare posto a Bruno Vespa l'11 che così può sfruttare la scia di share di Montalbano. «Il 10 febbraio ci sono le elezioni regionali in Abruzzo e, come dopo ogni appuntamento elettorale, è doveroso raccontare il risultato».