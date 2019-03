Marco Castoro

Alla Rai arriva un'altra ondata di direttori. Ma senza sprechi, anzi secondo l'Ad Fabrizio Salini (nella foto) alla fine del triennio 2019-2021 sono ipotizzati risparmi economici per 40 milioni di euro. Il nuovo piano industriale di Viale Mazzini è stato approvato a maggioranza in una seduta burrascosa del cda, con i voti contrari di due consiglieri (Borioni e Laganà). Con il via libera ci saranno 9 direzioni di contenuto, dedicate all'intrattenimento (di prime time, day time e culturale), alle serie tv, alle fiction, ai documentari, ai ragazzi, ai format sperimentali, ai contenuti giornalistici di approfondimento. Le nuove direzioni avranno budget economico e potere decisionale. Quindi a prima vista potrebbe essere un chiaro ridimensionamento dei direttori di rete che trasformeranno il rispettivo incarico in Channel manager. Dovendosi occupare non più di comprare e produrre contenuti bensì di coordinare il palinsesto della rete che dirigono. Ciò non significa che Teresa De Santis, Carlo Freccero e Stefano Coletta rimangano ai loro rispettivi posti. Potrebbero avere loro gli incarichi di gestione. Freccero, ad esempio, è sicuramente uno degli esperti maggiori di Viale Mazzini in ambito di scelta delle serie Tv.

Nel piano ci sono anche altri progetti. Un nuovo polo delle news, con il possibile accorpamento e sinergia di Rainews24, Televideo, TgR e Rainews.it. Il nuovo canale in inglese, di cui se ne parla da tempo e che è specificamente richiesto dal Contratto di Servizio. Si pensa di affidarlo a RaiCom. Possibili novità anche per Rai Scuola, Rai Movie e Rai Premium.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA