Marco Castoro

Alessandro Gaetano è il nipote di Rino (nella foto, in braccio), il figlio della sorella Anna. Ha seguito le orme dello zio, è un cantautore con il nome d'arte di greyVision.

Sono passati 40 anni, che ricordi affiorano quando pensa a quella tragica notte?

«Un momento che ha spezzato la giovane vita di mio zio e che ha cambiato per sempre le sorti della nostra famiglia. Un dolore simile non lo superi mai, ci convivi».

Quel mancato ricovero dopo l'incidente e i ritardi ospedalieri sono stati decisivi per la vita di Rino? Si poteva salvare?

«Non indossava la cintura di sicurezza, a quei tempi non c'era la sensibilizzazione che c'è oggi. Non sapremo mai se con un intervento tempestivo si sarebbe potuto salvare. I medici fecero di tutto per trovare le attrezzature adeguate per operarlo ma credo che il malore che ha avuto prima dello schianto gli sia stato fatale».

Ogni anno con la Rino Gaetano band lo avete ricordato con dei concerti in piazza Sempione strapiena di fan nel quartiere romano di Montesacro, il quartiere di Rino, alimentando il mito. Quest'anno com'è strutturato l'evento?

«Celebreremo i quarant'anni dalla sua scomparsa a suon di musica con il Rino Gaetano Day, un concerto alla sua XI edizione. Si terrà il 2 giugno alle 18:30, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Rino Gaetano Band Facebook, Youtube e on air su Radio Italia Anni 60 Roma. Ci saranno ospiti e bei contenuti speciali. Anche il Mei ha sposato l'iniziativa. Dopo la grande partecipazione degli anni passati, quest'anno abbiamo preferito rendere l'evento fruibile a tutti anziché destinarlo a pochi fortunati in presenza».

Perché Rino e le sue canzoni piacciono ancora così tanto? Non solo ai 50enni ma anche ai ventenni: come mai questo successo tra i giovani?

«Ha saputo creare un linguaggio universale. Ironia, per lui, non significava ridere o far ridere ma togliere alle cose quel tanto di drammatico che hanno».

Qual è il brano che sente più suo? E quello che ricorda più Rino?

«Il mio preferito è Mio fratello è figlio unico: il tema della mancanza di reciproca solidarietà è, sempre più, pura urgenza per l'umanità».

Se avesse un'occasione di parlare qualche minuto con Rino, che cosa gli direbbe?

«Zio, prendiamo le Nikon e andiamo a scattare due foto, lontani dalla città e dal mormorìo».

Intervista integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA