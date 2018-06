Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroAAnche quest'anno piazza Sempione è pronta ad accogliere i diecimila spettatori che partecipano al raduno del Rino Gaetano Day, l'evento di domani nel cuore di Montesacro, il quartiere romano in cui ha abitato il cantautore calabrese scomparso esattamente 37 anni fa, in seguito a un incidente stradale.Come da tradizione toccherà alla Rino Gaetano Band ricordarlo con le sue canzoni, le quali a distanza di oltre 40 anni vengono ancora cantate e ballate. Soprattutto dai giovani, nonché dai tifosi di Sampdoria e Crotone che hanno scelto, rispettivamente, Il Cielo è sempre più blu e A Mano a Mano come inni ufficiali delle squadre. Piazza Sempione per una sera si trasforma in un'apoteosi. A Mano A Mano si balla e si canta guardando in alto perché Il Cielo è sempre più blu . Partecipano alla festa Gianna e Berta, quella che filava con Mario e filava con Gino. Ahì! Maria, c'è pure lei. Ce ne eravamo dimenticati. È accanto al Fratello Figlio Unico che in verità risente un po' della crisi e quindi è costretto a fare attenzione allo Spendi Spanda. Novità di quest'anno, l'inedito Ti voglio interpretato da Artù (Alessio Dari), suonato dalla Rino Gaetano Band, di cui il nipote del cantautore, Alessandro (greyVision il nome d'arte), è il leader. Oltre a voce e chitarra acustica si esibisce con tamburello, clave, piattini, triangolo, guiro, one shot shaker, ovetti. Con lui i musicisti Ivan Almadori, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Fabio Fraschini e Marco Rovinelli. Ospite sul palco Andrea Rivera. Il concerto è gratuito, ma come ogni anno si aiuta un'associazione di volontariato, in questo caso Anvolt, onlus che dà sostegni ai malati di cancro e alle loro famiglie. Abbasso e Alè, alla fine ballano tutti. Anche i tifosi del Crotone che vengono apposta dalla città che ha dato i natali a Rino. Magari quest'anno, vista l'imminente retrocessione dalla Serie A, intoneranno Nunterreggae più al Var. Mentre Aida - come sempre sotto i cieli di Rino Cantava le canzoni. Tutti presenti al raduno, dunque, Escluso il cane. E io ci sto.riproduzione riservata ®