MARCIA SUL FORO

ROMA - Il tennis azzurro è ancora protagonista. Nella terza settimana consecutiva con un italiano in finale, si è fermata a un passo dal successo - e da una storica doppietta - la corsa di Matteo Berrettini all'Atp 250 di Monaco di Baviera. Il 23enne romano, già trionfatore del torneo di Budapest la scorsa domenica, ha ceduto 6-1 3-6 7-6(1) al cileno Garin, che aveva sconfitto anche Marco Cecchinato nella semifinale di sabato. A causa del maltempo, Berrettini è stato costretto a giocare due partite nella stessa giornata e in semifinale aveva battuto con un netto 6-4 6-2 lo spagnolo (n.21) Bautista Agut. Sfuma così la possibilità di sollevare due trofei di fila per il giovane azzurro, da oggi numero 31 della classifica mondiale, ma restano giornate da incorniciare e un preziosissimo slancio con il torneo di Roma ormai alle porte. Una striscia di nove vittorie consecutive, interrotta solo in finale, è di certo un ottimo biglietto da visita per presentarsi sulla terra rossa del Foro Italico. E' stata una bellissima settimana. La scorsa volta era andata meglio, ma ho fatto il possibile ha ammesso il romano. Perdere una finale al tie-break del terzo set fa male, ma il bilancio è positivo e sono soddisfatto. E il bilancio è positivo per tutto il movimento azzurro, in attesa di vedere cosa accadrà a Madrid, dove sono pronti al via Fognini (reduce dallo storico trionfo a Montecarlo), Cecchinato e Seppi, mentre Berrettini ha rinunciato alle qualificazioni proprio perché impegnato a Monaco. E intanto, il tennis italiano punta anche su nuove stelle emergenti. Dopo gli ottavi raggiunti a Budapest, il giovanissimo Jannik Sinner ha raggiunto la finale al challenger di Ostrava, in Repubblica Ceca. Il 17enne altoatesino ha ceduto per 6-1 6-0 al polacco Majchrzak, ma grazie a questo piazzamento salirà al numero 262 Atp. Sinner è ora atteso sui campi del Foro Italico per le prequalificazioni di Roma.

