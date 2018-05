Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ragazzi, lo posso dire? Ancora non ci credo. Mi sembra tutto così, così, così surreale. Se guardo indietro di qualche mese specialmente... Ho iniziato a fare cinema da imbucato. Andavo direttamente sui set e mi appostavo davanti ai camerini e alle sartorie. Chiedevo l'abito e mi dicevano: Ma chi sei?. Poi con la faccia tosta dicevo che mi aveva detto di venire il regista ed è così che mi trovavo nelle riprese. La fame porta anche a questo. E oggi sono palma d'oro a Cannes come miglior attore: sembra davvero un sogno». Marcello Fonte è il protagonista di Dogman. Matteo Garrone ha disegnato attorno a lui il personaggio di Marcello. «Vivevo in una cantina di 15 m/q ed è forse da lì che ho imparato a sognare. Il mio personaggio? Sono io. Punto».