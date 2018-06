Marcano: «Sono l'uomo giusto per Di Francesco»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Secondo colpo ufficiale per la Roma. Ieri, infatti, il difensore Ivan Marcano - dopo aver passato le visite mediche - ha firmato un contratto di 3 anni più opzione per il 4° da 2 milioni a stagione più bonus. Trentun anni e svincolato dal Porto Marcano è stato accolto a Trigoria da Monchi e Totti. Con Fazio, Manolas e Juan Jesus va a completare il pacchetto dei centrali per la prossima stagione. «Sono molto felice di essere qui perché la Roma è un grande società che sta lavorando molto bene, seguendo un progetto sportivo ben definito. Credo inoltre che la filosofia di gioco della squadra si sposi bene con le mie caratteristiche». Soddisfatto pure il ds Monchi che ieri ha fatto ritorno da Montecarlo: «Marcano arricchirà la rosa della Roma con le sue qualità, le sue doti atletiche e la sua esperienza internazionale». Proseguono i contatti con l'Ajax per Kluivert e con l'Atalanta per Cristante, come terzino destro piace Foket del Gent. (F.Bal.)riproduzione riservata ®