Maratona apre oggi il villaggio

Un appuntamento imperdibile. Tutto è pronto per la Maratona di Roma che domenica vedrà il tripudio di runners in tutta la città. Per l'occasione da oggi sarà operativo il villaggio dei corridori.

L'Acea Marathon Expo-Ragusa Off è il villaggio della maratona che sarà allestito nell'ex deposito Atac di via Tuscolana, 179. Da oggi a sabato, dalle 10 alle 20, l'area di oltre 6000 mq sarà allestita per accogliere e intrattenere le migliaia di iscritti alla maratona e alla Stracittadina. Nell'expo si ritireranno pettorali e pacchi gara delle due prove e ci si potrà iscrivere fino a sabato 6 aprile alla non competitiva.

Saranno presenti gli stand dei partner e ogni giorno si svolgeranno eventi di intrattenimento per tutti. Il villaggio maratona è in una posizione strategica, in quanto facilmente raggiungibile con la metro (linea A, fermata Ponte Lungo) e con la ferrovia urbana (fermata Stazione Tuscolana). (S. Uni.)

