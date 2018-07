Maratona allo sprint

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - E' partito ufficialmente l'iter per l'assegnazione della Maratona di Roma dal 2019 al 2022, con opzione per altre due edizioni. Il Comune ha insediato la commissione aggiudicatrice che ha proceduto due giorni fa ad aprire le buste con le offerte. Tre le buste, che riguardano l'offerta amministrativa, quella tecnica ed economica. La prima ovviamente quella amministrativa, che ha visto scendere in campo 5 contendenti. Per il momento la sola Atleticom, la società di marketing sportivo che organizza numerosi eventi, tra cui il Miglio di Roma e la We Run Rome, ha presentato la documentazione completa. «Ci fa molto piacere che la Commissione abbia valutato come corretta la nostra documentazione amministrativa. Ma il nostro maggiore auspicio è che venga giudicato positivamente il contenuto della busta B, quella che contiene il progetto vero e proprio», ha però detto il presidente di Atleticom Asd, Camillo Franchi Scarselli. Per le altre invece c'è ancora da fare: Per Infront, che vede nel suo gruppo anche l'Italia Marathon Club di Enrico Castrucci, organizzatore in questi anni della Maratona di Roma, problemi con due documenti riguardanti due appaltatori, mentre un elemento dovrà essere integrato dal gruppo Rcs Sport (che riunisce anche ASO-Marathon de Paris) e dalla 42195 srl che fa riferimento a Purosangue Athletics e Maratona di Praga. Ora queste società dovranno entro 10 giorni fornire tutta la documentazione conforme. A rimanere fuori dalla corsa, invece, Flavio Salvarezza, che guida una cordata composta da alcuni dei fondatori della vecchia Romaratona e che ha già preannunciato ricorso.La procedura, come confermato nei giorni scorsi dal presidente della commissione capitolina Sport, Angelo Diario, proseguirà poi con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con un calendario però ancora tutto in divenire, anche se dal Campidoglio trapela che si voglia arrivare all'assegnazione definitiva entro fine settembre. Tutto questo salvo ulteriori rallentamenti, che riguardano i ricorsi presentati da Enrico Castrucci e da Rcs che potrebbero portare all'invalidazione della procedura di assegnazione. Il Tar del Lazio dovrebbe arrivare ad una decisione entro il 27-28 luglio, prima della chiusura estiva degli uffici. Ma intanto c'è chi parla di una maratona 2019, visto l'iter troppo lungo, assegnata alla Fidal (che potrebbe affidarsi ancora a Italia Marathon Club), o addirittura a rischio.