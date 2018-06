Maradona vota Messi

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Argentina rischiatutto. Quelli di stasera contro la Nigeria saranno 90' decisivi: dentro o fuori il Mondiale. E alla vigilia della madre di tutte le partite per l'Albiceleste, ecco scendere in campo Diego Armando Maradona. E stavolta l'ex Pibe de Oro ha parole al miele per Leo Messi: «Non è colpevole di nulla. Vorrei parlare con lui: gli voglio bene e lo rispetto come sempre. Con me ha disputato una Coppa del Mondo eccezionale nel 2010 (?): nessun portiere voleva trovarselo davanti...».Insomma, Diego cerca di caricare la Pulce che rischia di tornare a casa dopo tre partite: sarebbe un flop clamoroso per Leo e per i vicecampioni del Mondo. E Maradona, tra l'altro, ha già trovato il colpevole dell'avvio choc dell'Argentina in Russia: si tratta di Claudio Tapia, presidente dell'Afa, la Federcalcio di Buenos Aires.Leggere per credere il Pibe-pensiero: «Sono con una rabbia che non si può trasmettere, ho una grande rabbia interiore perché chi ha indossato questa maglia non può vedere l'Argentina martoriata dalla Croazia, che non è il Brasile o la Spagna (in amichevole, a marzo, le Furie Rosse hanno rifilato un clamoroso 6-1 in amichevole all'Albiceleste orfana di Messi, ndr). Il colpevole di tutto è il presidente dell'Afa Tapia: manca di personalità, non sa cosa è il calcio. Pensava che Sampaoli potesse risolvere tutti i problemi con i computer, i droni e 14 assistenti: ma il calcio non è questo».Già, Maradona, com'è sua consuetudine, non le manda a dire. Ma stasera nel gruppo D l'Argentina deve superare la Nigeria, augurandosi che la Croazia (già qualificata, tra l'altro) non s'inventi biscottini deliziosi per aiutare l'Islanda, che ha gli stessi punti di Messi & C. (1), ma con una differenza reti migliore. Tuttavia il ct (delegittimato) Sampaoli non ha dubbi: «Ci qualificheremo, nonostante le chiacchiere di certa gente. Abbiamo i mezzi in abbondanza per farcela. È stata una settimana difficile perché siamo reduci da un duro ko, che ci ha messi nelle condizioni di dover vincere e dipendere anche da un altro risultato». Già, proprio così».riproduzione riservata ®