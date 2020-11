Maradona operato d'urgenza per un ematoma al cervello

Il mondo del calcio è in ansia. Operazione al cervello per Diego Armando Maradona, dopo che i controlli a cui è stato sottoposto nella clinica Ipensa di La Plata, in cui è ricoverato per una sospetta anemia, hanno accertato la presenza di un ematoma subdurale, conseguenza di un trauma cranico. L'ematoma si trova nella parte sinistra della testa del campione argentino e si sarebbe formato dopo una caduta accidentale in casa, a cui inizialmente lo stesso Diego non avrebbe dato importanza. Intanto, gruppi di tifosi con striscioni dedicati a Diego stazionano nei pressi della clinica Ipensa. El Pibe, che solo il 30 ottobre scorso era stato festeggiato dal mondo del calcio per i suoi 60 anni, dovrebbe essere operato in una struttura ospedaliera privata, il Fleni, a Olivos, nella provincia di Buenos Aires. Lo ha reso noto Leopoldo Luque, medico personale dell'attuale tecnico del Gimnasia. «Diego è lucido e tranquillo. Si tratta di un intervento di routine che eseguirò io steso», ha spiegato Luque.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA