Mara Maionchi sale in cattedra è la Supplente nel nuovo show tv

Da sempre l'assenza del prof è stato sinonimo di pacchia, ma le regole della scuola vengono ribaltate dal nuovo factual, da stasera su Rai2: Il Supplente, factual targato Palomar, entra nelle classi italiani portando tra i banchi una celebrity pronta a giocare con le regole dell'istruzione sostituendosi al docente a sorpresa. Il programma trasforma lo studio in divertimento, raccontando i ragazzi di oggi, nelle quinte superiori di varie città italiane. L'attualità entra quindi di diritto nella discussione tra discepolo e maestro, ma senza ruoli rigidi né proclami stantii: al bando le poesie imparate a memoria e le lezioni ripetute a cantilena, stavolta i vip salgono in cattedra per portare una ventata di modernità. I primi ospiti in aula, oggi, sono Roberto Saviano e Mara Maionchi. Lo scrittore di Gomorra sostituirà l'insegnante di storia partendo dal caso Dreyfus fino a raccontare la criminalità e la legalizzazione della droga al Convitto Nazionale Giordano Bruno, liceo classico di Maddaloni in provincia di Caserta. Una lezione di vita commenta uno studente alla fine dell'ora questa per me è la buona scuola. Il giudice di X-Factor terrà una lezione d'inglese al liceo linguistico Artemisia Gentileschi di Milano: pur conoscendo poco l'idioma si lancerà in un appassionato dialogo che passa da Dorian Gray a John Lennon. Seguiranno il 20 giugno Enrico Mentana e J-Ax e poi il 27 per la terza e ultima puntata sarà il turno di Flavio Insinna.