Mappato il sottosuolo: ecco le aree a rischio

Paola Lo MeleL'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale lancia l'allarme voragini a Roma. Per il segretario dell'Authority Erasmo D'Angelis, «i recenti continui fenomeni di sprofondamento» del terreno, «mostrano un livello di fragilità del suolo e del sottosuolo elevato e da non sottovalutare. Sono necessari interventi urgenti, sia di controllo con le tecniche più avanzate, sia di consolidamento e messa in sicurezza».Ieri proprio D'Angelis ha partecipato ad un'ispezione nei sotterranei del Tempio di Claudio al Celio, insieme ai tecnici del distretto guidati dall'ingegnere idraulico Carlo Ferranti e a Stefania Nisio, geologo Ispra. Stando ai dati divulgati dopo il sopralluogo, in città è «impressionante l'incremento del numero di cedimenti con aperture di oltre un metro di diametro e di profondità. Se sono stati oltre 3.000 i casi registrati negli ultimi 100 anni, negli ultimi dieci anni ne sono stati censiti in media ben 90, con il picco di 130 nel 2012, 104 nel 2013 e fino al 2017 la media di 100. In questi primi mesi del 2018 ne erano state registrate già 83. Ad oggi sono censiti e mappati ben 32 chilometri quadrati di gallerie sotto il tessuto urbano e sotto centinaia di chilometri di strade la cui tenuta ha problemi seri».Le aree più interessate dal problema delle voragini si concentrano a Roma est. Il distretto propone un piano in diversi punti, primo dei quali: un monitoraggio permanente delle cavità con sistemi satellitari radar e sensori a terra; e il controllo del territorio in tempo reale per poter anticipare il più possibile i fenomeni di deformazione del suolo.riproduzione riservata ®