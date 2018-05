«Manutenzioni nel mirino»

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vittorio Gaglianone è un ingegnere meccanico che per anni ha messo a studiato in Germania le tecniche di sviluppo sui bus tedeschi.Perché tanti incendi sui mezzi di Roma?«Sicuramente c'è qualcosa di anomalo per questo non me la sento di escludere che possa esserci l'ombra del dolo o dei sabotaggi. Ma ci sono anche altre ipotesi».Ad esempio?«La mancata manutenzione, l'utilizzo di materiali e lubrificanti di scarsa qualità possono essere una causa decisiva, specialmente se legati al tipo di trasporto che si svolge a Roma».Cioè?«I mezzi sono sollecitati enormemente perché sono costretti all'uso di marce basse per le continue ripartenze. In questo modo la temperatura e la pressione arrivano alle stelle. Tuto questo senza cura dei motori provoca una miscela distruttiva».(F. Pas.)