Al via ieri l'abbattimento e la bonifica di un'ampia area in prossimità del campo nomadi Cesare Lombroso da parte della polizia locale. Lo rendono noto i vigili spiegando che sono impiegati decine di agenti del Gruppo Monte Mario, Pics (Pronto Intervento Centro storico), Gssu ( Gruppo sicurezza sociale urbana) e Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Presente anche personale della polizia.Le attività - rende noto la polizia locale - erano già state avviate a dicembre dello scorso anno con la denuncia e l'identificazione degli occupanti, e la rimozione delli primi due manufatti abusivi. Oggi si sta procedendo alla demolizione degli altri sette. «Al termine della bonifica l'area verrà restituita in consegna alla Città Metropolitana, in quanto proprietaria, e sarà messa in sicurezza per scongiurare nuovi insediamenti» aggiunge la polizia locale spiegando che la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale sta provvedendo a offrire assistenza alloggiativa agli occupanti. Alle operazioni presenti anche il Presidente del Municipio ed i rappresentanti dell'ufficio rom, sinti e caminanti.