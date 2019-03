Manuela Villa

SALONE MARGHERITA

Voce e personalità prorompente, per l'interprete di Roma e le romane, canzoni, storie e leggende delle donne nostre cantate, ballate e raccontate alla romana. Con band dal vivo e corpo

di ballo. Regia di Pier Francesco Pingitore.

Via Due Macelli 75, da oggi al 14/04, ingr. 25- 35, palco con cena 65 euro, info 06 6798269

DI-VINA per vocazione star

TEATRO LO SPAZIO

Per rivivere l'attimo privato in cui una drag queen singer decide di non fare più il suo show, ma di concedersi una lunga chiacchierata con il pubblico, senza filtro. Con Riccardo Castagnari accompagnato al piano da Andrea Calvani.

Via Locri 42, fino a sabato, 12 euro, 0677204149

Settimo cielo

TEATRO INDIA

Capolavoro del 1979 di della drammaturga inglese Caryl Churchill, che dall'Africa coloniale si sposta nella swinging London, sul palco dalla grinta di Giorgina Pi.

L.tevere V. Gassmann 1, fino a domenica, 20 euro, 066840000311

Que serà

TEATRO GHIONE

Straordinario racconto di amicizia e, soprattutto,

di vita scritto da Roberta Skerl. In scena con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Giancarlo Ratti. Regia Paolo Triestino.

Via delle Fornaci 37, fino a domenica, bigl. da 23 euro, 066372294

© RIPRODUZIONE RISERVATA