«MANOVRA DA TRENTA MILIARDI»

Alessandra Severini

Oggi il Cdm per l'aggiornamento del Def e a metà ottobre la legge di bilancio 2020. È questo il vero banco di prova del governo giallorosso, come conferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il ministro, ospite della trasmissione Mezz'ora in più su Raitre, promette una manovra «di piccola espansione». Ma non dimentica una stilettata a Matteo Salvini: «Abbiamo il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare. Dobbiamo farlo in modo equilibrato, puntando alla crescita». Tra sterilizzazione dell'Iva, taglio del costo del lavoro, risorse per scuola, famiglia e sanità e rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, la manovra potrebbe costare 30 miliardi. In parte arriveranno dalla maggiore flessibilità concessa dalla Ue (11 miliardi) con il deficit che potrebbe arrivare al 2,2%.

CUNEO FISCALE. Buste paga più pesanti per i lavoratori dipendenti. Il taglio al cuneo fiscale è una delle misure certe della manovra. Ma i soldi sono pochi (circa 5 miliardi di euro) e l'intervento potrebbe essere limitato ai redditi fino a 26mila euro e partire a giugno anziché a inizio anno. Il taglio sarà più pesante per i nuovi assunti. L'incremento del salario netto potrebbe raggiungere i 1500 euro l'anno.

IVA. Servono 23 miliardi per evitare l'aumento delle aliquote Iva al 25% e al 13% dal 2020. Molti soldi che potrebbero ridursi se il governo scegliesse la strada di una rimodulazione selettiva dell'imposta, ovvero se ammettesse l'aumento solo per alcuni beni. L'intervento dovrebbe riguardare l'aliquota al 10% (ristoranti, alberghi, bollette) e non i beni di largo consumo.

LOTTA ALL'EVASIONE. Per scoraggiare l'uso dei contanti, il governo pensa di far pagare un'Iva più alta a chi paga cash: per ora si ipotizza un'imposta al 12% invece che al 10%. Chi paga con la carta o il bancomat, invece, si vedrebbe restituire un 3% che porterebbe a pagare un'Iva del 9% invece che del 10%. Prevista una card unica ricaricabile con i contanti per chi non possiede carte e bancomat.

SPESA PUBBLICA. Gualtier ammette che nella manovra «ci sarà una componente di revisione della spesa, ma nessun taglio a scuola, sanità, università». In particolare, Gualtieri ha annunciato che è allo studio un «graduale superamento dei superticket» nella sanità e che uno degli obiettivi cardine rimane l'azzeramento delle rette per gli asili nido. Verranno confermati quota 100 e reddito di cittadinanza.

ECO INVESTIMENTI. Il ministro parla di un «grande piano di investimenti green alla tedesca». Di certo chi rottama entro la fine del 2021 un'auto Euro4 o più inquinante avrà diritto a un buono mobilità da 1500 euro che potrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla rottamazione per acquistare un abbonamento al trasporto pubblico o servizi di sharing mobility che usano veicoli elettrici. La misura riguarda però solo chi abita nei Comuni più colpiti dall'inquinamento.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

