Manovra ad alta tensione: Tria cerca una via d'uscita

Mario FabbroniPiù rapporti di lavoro a tempo indeterminato, festeggiano decine di migliaia di ex precari e apprendisti. Il mercato del lavoro è in grande fermento, nei primi nove mesi del 2018 sono cresciuti i contratti (specie i rapporti fissi e pure le domande di disoccupazione). Tra gennaio e settembre - secondo quanto emerge dagli Osservatori Inps - le assunzioni totali sono cresciute del 5,3% (oltre 5,6 milioni) rispetto ai 5 milioni di cessazioni di contratto (+7,4%), con un saldo positivo di 665.000 contratti.Ma se si guarda solo ai nuovi rapporti a tempo indeterminato (assunzioni e trasformazioni meno le cessazioni da rapporto stabile) si assiste a un saldo positivo di quasi 170.000 contratti, un dato di gran lunga migliore di quello registrato nei primi 9 mesi del 2017 (-34.673). Il risultato comunque non si può legare alle norme introdotte con il Decreto dignità del Governo gialloverde, a partire dalla stretta sui contratti a termine, dato che la misura è diventata pienamente operativa solo dal primo novembre.La crescita dei rapporti stabili, sempre nel lavoro privato escluse le colf, è dovuta prevalentemente al boom delle trasformazioni di contratto a termine o di apprendistato in uno a tempo indeterminato (+45,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2017), mentre le assunzioni a tempo indeterminato sono aumentate del 3,4%. Le interruzioni di contratto a tempo indeterminato invece sono andate in controtendenza rispetto a quelle complessive, arretrando del 4,4%.Nei primi 9 mesi dell'anno le domande di disoccupazione sono state 1,38 milioni con un aumento del 5,8% sullo stesso periodo del 2017. In controtendenza appare la cassa integrazione con il calo nei primi 10 mesi delle ore autorizzate di quasi il 40%.riproduzione riservata ®