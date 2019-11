Manovra a sorpresa: già dal 1° gennaio bimbi gratis a scuola con il bonus nidi

Mario Fabbroni

L'annuncio è stato dato ai microfoni di Radio Capital dal ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, quindi confermata in audizione sulla Manovra da Roberto Gualtieri, responsabile del dicastero dell'Economia: «Questo governo ha bloccato l'aumento dell'Iva e ha deciso che ci sono alcune direzioni importanti in cui andare, come la famiglia. Per gli asili nido dal 1° gennaio gli italiani potranno ricevere 3.000 euro l'anno se hanno meno di 25 mila euro di Isee, 2.500 euro se hanno tra i 25 e i 40 mila euro di Isee, 1.500 se sopra i 40 mila di Isee».

In pratica si tratta di una «sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile - puntualizza Gualtieri -. Parlavamo di far partire la misura da settembre 2020, invece sarà operativa già dal prossimo Capodanno.

I DATI ISTAT. Parte della mancata iscrizione agli asili nido - secondo l'Istat - è spiegata da vincoli economici: «Nel 2018, infatti, il 12,4% dei genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido dichiara di non aver portato i loro figli all'asilo perché i costi sono eccessivi». In valori assoluti, si tratta di «132mila bambini»: la maggior parte, (61,9% del totale Italia) residenti «al Nord». Il vincolo economico viene indicato per il 17% al Nord, per l'11,3% al Centro e per il 7,2% nel Sud.

IL PARERE DI VIA NAZIONALE. «Gli effetti del bonus per gli asili nido sono potenzialmente rilevanti», ha detto il vicedirettore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini, sottolineando però che «la scelta di legarlo all'Isee potrebbe scoraggiare l'offerta di lavoro di un secondo percettore di reddito, specie in prossimità delle soglie che determinano l'ammontare dell'importo».

OK DI FRATELLI D'ITALIA. «Se lo fanno, mi trovano d'accordo». ha detto Giorgia Meloni, a Otto e mezzo, parlando della norma che prevede gli asili gratis. «Io l'ho fatta tre volte questa proposta e me l'hanno sempre bocciata: andrebbe aggiunta anche la questione degli orari di apertura degli asili nido».

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

