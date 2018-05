«Manon definitiva»

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiEleonora Abbagnato sta per scrivere la storia, la sua storia: la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera torna sulle punte per un ruolo che ne ha definito la carriera, Manon di Massenet diretta da Martin Yates.Perché questo quinto titolo della stagione, per la prima volta al Costanzi, è così speciale per lei?«Perché forse sarà la mia ultima Manon. E non solo: l'ho sempre amata a tal punto da sognare fin da piccola di metterla in scena. Prima d'ora ci sono riuscita anche tre anni fa all'Opera di Parigi, il tempio della danza, a tre mesi dalla nascita del mio secondogenito Gabriel. Una follia, lo so, ma non potevo rinunciarci, anche se dopo la maternità il ruolo è stato ancora più difficile del solito, soprattutto per le prese. Ecco perché sono felicissima di averlo lavorato di nuovo oggi e con una nuova energia».Quali sono le difficoltà?«Non mi riferisco solo alla complessità della storia ma anche alla tecnica e da un punto di vista teatrale. È un balletto sottile con tanti dettagli e abbiamo aspettato un bel po' per averlo nel nostro repertorio. Io sono fortunata ad avere un compagno come Vogel di cui tutte sono innamorate e di cui lo sarò anch'io. Ci sarà una bellissima energia».Altre soddisfazioni da direttrice?«La nostra compagnia sta acquisendo sempre più valore, aprendosi ai giovani con i talenti della nostra accademia, che in Manon vanno in scena come primi ballerini. Ogni giorno è una lotta per avere il meglio: lottiamo per avere a Roma coreografi importanti e io non mollo davanti a chi dice che la danza viene messa da parte».Parla del panorama italiano?«Qui siamo ormai rimasti in pochi a portare avanti i corpi di ballo, ma io sono arrivata nella Capitale con uno scopo ben preciso e sono contenta di averlo raggiunto in poco tempo, trasformando questa compagnia. Ho enorme fiducia verso i nostri ballerini, che vanno seguiti e incoraggiati e hanno bisogno di aiuto per crescere».Ballerini giovani per un pubblico giovane?«Certo, a cui vogliamo portare non sono i classici ma anche autori come Kenneth MacMillan. E i risultati si vedono: abbiamo già partecipato a varie tournèe e da tanti teatri continuiamo a ricevere richieste».Roberto Bolle potrebbe unirsi a voi in autunno?«Siamo amici e costantemente in contatto ma per adesso altri impegni gli impediscono di partecipare alla nostra stagione invernale. Vi assicuro però un cartellone eccezionale».