Manolas oggi torna in gruppo c'è ottimismo sul suo impiego

ROMA - Manolas vede il derby sempre più vicino. Ieri il greco ha abbandonato le terapie e svolto lavoro individuale per testare le condizioni della caviglia destra distorta contro il Frosinone. Il difensore non ha sentito particolare dolore e oggi, dopo una visita di controllo a Villa Stuart, si allenerà in gruppo per mettersi a disposizione di Di Francesco. Coi compagni già ieri è sceso in campo Karsdorp che tuttavia sabato dovrebbe sedersi in panchina così come Schick. Sarà out sia contro la Lazio sia contro il Porto invece Under a causa del solito problema muscolare al flessore destro. Da decidere l'impiego di De Rossi. Il ginocchio ha sopportato bene i 95' col Frosinone ma tre gare ravvicinate rappresentato un rischio alto per le condizioni del capitano. (F. Bal.)

