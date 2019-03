Manolas non idoneo e lascia la Nazionale

ROMA - Lavori personalizzati, dialoghi individuali e l'aiuto di Totti. Claudio Ranieri cercherà, durante la sosta, di rivitalizzare la Roma per l'ultimo e decisivo sprint verso la Champions. Impresa difficile considerato l'atteggiamento della squadra contro la Spal. Il tecnico ci proverà lo stesso provando un mini richiamo atletico e provando - col supporto dell'ex capitano - a motivare quei giocatori che fin qui hanno collezionato solo fischi e brutta figure. Senza, però, poter contare su i 10 nazionali in giro per il mondo. Tornerà, oggi, dal ritiro della Grecia almeno Manolas. Il difensore non è stato considerato idoneo e infatti aveva saltato per un problema al polpaccio sia il match contro l'Empoli sia quello con la Spal. Continueranno invece dal ritiro serbo le valutazione per quanto riguarda Kolarov, con la situazione che dovrebbe esser risolta tra domani e dopodomani. E a Trigoria a breve farà ritorno pure Ed Lippie su precisa richiesta di Pallotta. L'ex braccio destro di Norman, licenziato visti i tanti infortuni della scorsa stagione, diventerà il capo fisioterapista e prenderà quindi il posto di Stefanini. (F.Bal.)

