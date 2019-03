Manolas ancora in forse Under fuori

ROMA - Manolas resta in dubbio, Under resta ai box. Di Francesco, per la decisiva sfida di mercoledì col Porto (diretta in chiaro su Rai1 dalle 21) rischia di dover rinunciare ai due grandi assenti nel derby. Di sicuro non ci sarà il turco infortunato dal 19 gennaio a causa di una lesione al flessore destro. A Trigoria smentiscono la tesi della ricaduta, ma i tempi di recupero dicono altro.

C'è speranza, invece, per Manolas che ha dovuto saltare in extremis il derby a causa di un forte virus influenzale. Il greco non si è allenato nemmeno ieri, ma Di Francesco si accontenterebbe pure della sola rifinitura di martedì viste le condizioni di Fazio, Jesus e Marcano. Di Francesco sta pensando a un ritorno al 4-2-3-1 con De Rossi e Nzonzi davanti alla difesa e il trio El Shaarawy, Pellegrini e Zaniolo dietro a Dzeko. Nicolò, uscito al 16' del secondo tempo del derby per una botta all'anca destra, non è in dubbio ma nel derby ha realizzato un record negativo: 10 palloni persi, non gli era mai capitato finora.(F. Bal.)

