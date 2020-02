Mangiare aglio, spalmarsi con olio di sesamo, fare risciacqui del naso con soluzioni saline e molto altro. Sul web si rincorrono fake news su rimedi casalinghi che potrebbero contrastare la diffusione del virus.

È la stessa Organizzazione mondiale della Sanità a fare chiarezza sui metodi più suggeriti on line. Non ci sono prove che mangiare aglio possa aiutare a prevenire l'infezione. E l'olio di sesamo non è in grado di uccidere il virus. Non è di alcuna utilità dunque usarlo sulla pelle, né sotto il naso. Lo stesso vale per alcuni disinfettanti chimici - anche questa voce si è diffusa sul web - a base di candeggina, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformi. Anzi. Sulla pelle, possono essere pericolosi. Non assicura protezione neppure il collutorio, che può eliminare alcuni microbi in bocca per pochi minuti ma non tutela dal coronavirus.

Tra i rimedi consigliati in Rete, il risciacquo regolare del naso con soluzione salina e anche qui a circolare sono fake news: può aiutare a riprendersi più rapidamente dal raffreddore comune, ma non ci sono prove che sia efficace pure nel caso del coronavirus.(V.Arn.)

