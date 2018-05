«Mangia come un animale»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone Pierini

Non si placa lo scandalo maltrattamenti a scuola. Altri due casi con bambini nei panni delle vittime predestinate si sono infatti registrati in Sicilia e in Emilia: tre le maestre coinvolte, due arrestate e una sospesa.

Due episodi che fanno seguito a una lunga serie di precedenti, legati soprattutto ad asili ed elementari, che aumentano le preoccupazioni delle famiglie finora convinte di lasciare i loro pargoli in mani sicure e che invece si ritrovano - con cadenza quasi quotidiana - al cospetto di violenze inaudite e abusi impensabili.

Colpi alla nuca, al viso e sulle mani, strattonate con forza e rabbia per le braccia, insulti come «teste di scecco» (che vuol dire «teste di asino» nel dialetto siciliano): queste le accuse nei confronti di una maestra di 59 anni della scuola elementare Aci Catena, in provincia di Catania. La donna, incastrata dalle videocamere, è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate ed è stata sospesa dall'esercizio del pubblico impiego per 12 mesi.

L'indagine ha preso avvio dopo la denuncia presentata ai carabinieri da una coppia che aveva notato un improvviso e preoccupante cambiamento di umore del figlio, che mal sopportava l'idea di dover andare a scuola e che aveva rivelato loro di aver ricevuto un sonoro schiaffo dalla maestra.

Moto simili le vessazioni perpretate a Colorno, nel Parmense, da due maestre di una scuola d'infanzia arrestate dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni. «Mangia col piatto in mano come un animale», la punizione nei confronti di un bimbo che aveva disobbedito all'ordine di rimanere immobile. I piccoli avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche, oltre a punizioni restrittive.