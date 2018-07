Mangia al ristorante e muore

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Antonio CapernaLa corsa in auto non è bastata a salvare la vita a Chiara Ribechini, 24 anni, residente a Navacchio, vicino Pisa. Lo choc anafilattico ha avuto la meglio sulla sua vita nonostante l'ospedale di Pontedera non fosse poi cosi lontano rispetto al ristorante di un agriturismo della zona, dove altre volte la giovane era stata a cena, Tanto che la sua allergia era nota al personale del locale.Questa volta però qualcosa è andato storto e neppure il farmaco salvavita, iniettato per bloccare i sintomi, ha fatto miracoli. Durante il disperato viaggio, le condizioni di Chiara sono peggiorate e l'intervento del 118 è stato inutile. Il corpo della 24enne ora è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'università di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria e sull'episodio la procura ha aperto un'inchiesta. Sarà infatti l'autopsia disposta dal pubblico ministero pisano Giancarlo Dominijanni, in programma oggi, a stabilire che cosa sia accaduto.Gli investigatori hanno sequestrato la cucina del ristorante e risulta indagato il titolare dell'azienda agricola, di cui fa parte il locale.«L'anafilassi da alimenti insorge in 30 minuti e purtroppo tocca la funzione respiratoria e cardiocircolatoria. E' difficile fare ipotesi, ma casi del genere si possono verificare per una contaminazione di un piatto o di un utensile per preparare il cibo, in cui era presente l'allergene - spiega il dottor Antonino Musarra, Presidente Aaiito (Associazione Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri) -. Bastano piccole tracce per scatenare una reazione grave. Oppure si tarda un po' a somministrarsi il farmaco salvavita, soprattutto se si mangia in luoghi che conoscono la situazione allergica e quindi si ritiene che li non possa accadere un evento simile. Ultima ipotesi è che esistano situazioni cosi gravi, che una singola somministrazione di farmaco sia insufficiente e serva una doppia iniezione».riproduzione riservata ®