Måneskin, caso chiuso. Dopo due giorni di insinuazioni, polemiche, richieste di squalifica (soprattutto in Francia), a mettere la parola fine alla vicenda è stato l'EBU, l'European Broadcasting Union, che promuove e organizza L'Eurovision: «Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e riteniamo chiusa la questione», fa sapere in una nota. Il tutto era partito da alcune immagini nelle quali si vedeva Damiano chino sul tavolo. Da lì era partito l'attacco via social (e ieri era intervenuto perfino il ministro degli Esteri francese per chiedere chiarezza e trasparenza) contro il quale il cantante si era difeso. «Mai fatto uso di droghe», aveva dichiarato a caldo. Ieri si è anche sottoposto volontariamente a un test antidroga, risultato negativo. E così in Italia può continuare serenamente la corsa alle candidature delle città pronte a ospitare l'Eurovision Song Contest, che torna nel nostro Paese dopo 31 anni. Si sono già fatte avanti Roma, Torino, Milano, Rimini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

