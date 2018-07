Mandzukic, coraggio e sfortuna

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SUBASIC 4,5Finale da dimenticare, mai piazzato tra i pali.VRSALJKO 6Spento nel primo tempo, si accende nella ripresa. Ma al tiro è un disastro.LOVREN 5,5La velocità degli attaccanti della Francia lo mette in costante difficoltà.VIDA 5,5Questa volta la forza atletica non basta. I suoi limiti tecnici vengono fuori.STRINIC 5Come Vida, con l'aggravante che deve spingere e lo fa raramente (36' st Pjaca ng).BROZOVIC 6Ragiona e tampona, spinge ma non basta quando la Francia attacca.REBIC 6Un tiro nella ripresa che meritava il gol. Non sfonda il centrocampo transalpino (26' st Kramaric 5,5: il suo ingresso non fa la differenza).MODRIC 5,5Perde la sfida con Pogba. Non è il trascinatore della Croazia e forse perde anche il pallone d'oro.RAKITIC 6Doveva dare anche quantità non solo qualità. Ci prova fino alla fine ma è un passo sotto, rispetto alle grandi prove di semifinale e quarti.PERISIC 6Meriterebbe 7 per la partita di qualità e per il gol firmato, ma l'ingenuità sul rigore è imperdonabile.MANDZUKIC 6,5Il migliore; non molla mai, dimostra una caratura internazionale ed è sfortunato sull'autorete.DALIC 6Non impeccabile in finale, ma il suo Mondiale è stato memorabile.