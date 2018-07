«Mandate in B Chievo e Parma»

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Quindici punti di penalizzazione al Chievo, due al Parma. Queste le richieste choc della Procura federale. Anche se per il club emiliano ci sarebbe la scappatoia di 6 punti eventualmente da scontare in A nella nuova stagione. La richiesta, avanzata davanti al Tribunale federale durante il processo per plusvalenze fittizie che vede coinvolto anche il fallito Cesena: i cartellini di alcuni giocatori sarebbero stati gonfiati fino al 9.000% (!). Per il Chievo equivale la retrocessione in serie B, avendo chiuso l'ultima stagione con cinque punti di vantaggio sull'ultima delle retrocesse, ovvero il Crotone (che ora spera nella riammissione in serie A).Stessa richiesta di -15 pure per il Cesena (che non esiste più). Per Luca Campedelli, presidente del club veronese richiesti anche 36 mesi di inibizione. Insomma, l'isola felice del calcio del calcio italiano non esiste più. Cancellata. Come detto, Crotone, Palermo ed Entella sono state ammesse come parti interessate nel processo che si sta tenendo a Roma, presieduto da Roberto Proietti. Marco De Luca, del Chievo, il deferimento è fragilissimo: «Anzi, è completamente infondato e non possiamo non essere fiduciosi».Capitolo Parma. Qui il processo sportivo riguarda i messaggi Whatsapp sospetti inviati dal calciatore emiliano Emanuele Calaiò alcuni giorni prima della partita tra la sua squadra e lo Spezia. Secondo la Procura furono un tentativo di ammorbidire la posizione di alcuni giocatori liguri prima di una partita che era decisiva per la promozione in serie A del Parma. All'udienza oltre all'avvocato difensore del club emiliano, Edoardo Chiacchio, era presente anche lo stesso Calaiò. Come detto, qui si va dal -2 (quindi niente promozione in A) riguardante l'utlimo stagione, oppure l'eventuale -6 da scontare nella stagione in A che prenderà il via nel weekend del 18-19 agosto. Le sentenze di primo grado tra venerdì e lunedì.riproduzione riservata ®