Mancini, primo escluso eccellente: Kean

Dov'eravamo rimasti? Ah, sì: al prolungamento del matrimonio tra Roberto Mancini con la Nazionale. Il ct resterà in sella fino al 2026: quindi non solo questo per questo Europeo e il Mondiale in Qatar tra 18 mesi. Poi è arrivato il settebello ai cuginetti del San Marino, strapazzati (calcisticamente parlando) visto il 7-0 a Cagliari venerdì scorso. E prima dell'ultimo test pre-Europeo contro la Repubblica Ceca di venerdì al Dall'Ara di Bologna, il Mancio ha stilato la lista degli uomini che andranno a caccia di quel titolo che manca dal lontano 1968, tra l'altro, unica vittoria azzurra. I primi due esclusi sono Kean (uscito venerdì sera dopo il primo tempo con San Marino per infortunio) e Castrovilli.

Il ct ha fiducia nei recuperi di Verratti e Sensi. Out da qualche settimana il parigini, mentre l'interista è finito ko (muscolare) all'ultima giornata contro l'Udinese, l'altra domenica.

Emerson Palmieri e Jorginho, neo campioni d'Europa per club con il loro Chelsea, impegnati l'altra sera nella finale di Champions League vinta 1-0 con il City di Pep Guardiola, si aggregheranno al gruppo degli azzurri domani in giornata.(Marco Zorzo)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

